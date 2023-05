Homem é preso após invadir casa de ex-companheira e agredi-la

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sábado (06), após invadir a casa de sua ex-companheira na Rua Ribeirão Bonito, em Ibaté, e agredi-la.

De acordo com a vítima, que tem 21 anos, ela teve um relacionamento com o acusado e eles têm um filho juntos, mas estão separados há três anos. Ela disse que estava dando banho no filho quando seu ex-companheiro invadiu a residência e começou a agredi-la com uma planta Espada de São Jorge, ferindo-a nas costas e no braço.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, detendo o acusado C.A.A.C., que estava em um bar em frente à casa da vítima. Ele foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

