Homem é preso após fazer mãe refém por mais de 6 horas

Gate foi acionado - Crédito: Araraquara Agora

O final da noite de sexta (30) e a madrugada de sábado (1) foram de muita tensão em Araraquara com a negociação de policiais tentando libertar uma idosa de 80 anos que era mantida refém pelo próprio filho. O homem estava armado e em surto, segundo a Polícia Militar.

O caso foi na Rua Engenheiro José dos Santos, nas proximidades da escola SESI. Várias viaturas da Polícia Militar cercaram o local e os policiais tentaram por algumas horas, sem sucesso, fazer com que o filho desistisse das ameaças e se rendesse.

Socorristas do Samu e homens do Corpo de Bombeiros também foram deslocados para o local e ficaram de prontidão em caso de necessidade.

Sem sucesso, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar de São Paulo foi chamado. Três viaturas vieram apoiar os policiais de Araraquara, com negociadores especializados. Foram várias horas de conversa até que por volta de 5h30 da madrugada o homem concordou em entregar a arma e desistir das ameaças. A idosa, que seria acamada, foi libertada e o filho preso em flagrante por cárcere privado.

O deslocamento do GATE em situações que envolvem reféns é comum na estrutura da Polícia de São Paulo. São policiais altamente treinados para esse tipo de enfrentamento.

A sexta-feira já tinha sido marcada por um caso de violência com a morte de um homem de 59 anos no Vale do Sol. Ele foi encontrado em casa, com ferimentos a faca pelo corpo. O carro da vítima foi encontrado com o filho horas depois. Ele foi preso como principal suspeito pelo crime. (Araraquara Agora)

