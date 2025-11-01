(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
ITIRAPINA

Homem é preso após desobedecer medida protetiva

01 Nov 2025 - 16h37Por Marco Rogério Duarte
Na tarde de quinta-feira (30), policiais militares realizaram a prisão em flagrante de um homem acusado de descumprir medida protetiva judicial, na cidade de Itirapina.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe da viatura CGP II I-37201, avistou o indivíduo portando blocos de concreto e um pedaço de tijolo, avançando em direção à residência da própria mãe, proferindo ameaças e com clara intenção de danificar o imóvel.

Após rápida intervenção e diálogo, os policiais conseguiram conter o homem e impedir que ele concretizasse o ato. Em contato com a vítima, a mãe do agressor, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor impedindo o filho de se aproximar da residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o acusado informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia de Itirapina, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva.

Mais uma vez, o policiamento preventivo da Polícia Militar impediu que uma situação de risco se transformasse em tragédia. A corporação em seu compromisso em proteger as vítimas de violência doméstica e garantir o cumprimento das decisões judiciais, conseguiu deter individuo alterado e impedindo que ocorresse atos contra a integridade fĩsica e a vida das pessoas envolvidas.

 

Últimas Notícias