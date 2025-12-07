Homem é preso após descumprir medida protetiva em Ibaté

A equipe foi acionada pela própria irmã do autor, que relatou que o irmão havia entrado na residência da família e estava discutindo com o pai, mesmo tendo uma medida protetiva que o proibia de se aproximar do local.

Diante da situação, os guardas municipais realizaram a detenção e conduziram o homem ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã deste domingo (7), a Guarda Municipal de Ibaté deteve um homem de 30 anos após descumprimento de medida protetiva na Rua Bernardino de Campos, região central da cidade.