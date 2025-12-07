(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Região

Homem é preso após descumprir medida protetiva em Ibaté

07 Dez 2025 - 10h22Por Jessica Carvalho R
Na manhã deste domingo (7), a Guarda Municipal de Ibaté deteve um homem de 30 anos após descumprimento de medida protetiva na Rua Bernardino de Campos, região central da cidade.
 
A equipe foi acionada pela própria irmã do autor, que relatou que o irmão havia entrado na residência da família e estava discutindo com o pai, mesmo tendo uma medida protetiva que o proibia de se aproximar do local.
 
Diante da situação, os guardas municipais realizaram a detenção e conduziram o homem ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.
 
 

