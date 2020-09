Homem é preso após agredir mulher a pauladas em Dourado

Crédito: imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (20), após agredir sua esposa a pauladas em Dourado.

A Polícia Militar foi acionada na Rua Dos Ferroviários, Jardim Paulista, e chegando ao local encontraram a vítima em frente a residência.

Ela disse ter sido agredida com um cassetete de madeira, por seu amásio, que estaria no interior do imóvel.

Ao perceber a presença da polícia, o agressor saiu e recebeu voz de prisão, sendo detido e conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição do delegado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também