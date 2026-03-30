(16) 99963-6036
terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
Vila Santa Terezinha

Homem Ã© preso apÃ³s agredir e ameaÃ§ar companheira em IbatÃ©

31 Mar 2026 - 08h39Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
ViolÃªncia contra mulher (imagem ilustrativa) - CrÃ©dito: FreepikViolÃªncia contra mulher (imagem ilustrativa) - CrÃ©dito: Freepik

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (30) acusado de agredir e ameaçar de morte a companheira, de 49 anos, em uma residência localizada na Vila Santa Terezinha, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados pela central para atender uma denúncia envolvendo um indivíduo alterado que estaria com uma faca em mãos e chutando o portão de uma residência vizinha.

Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por moradores que o suspeito havia entrado novamente em casa e que costumava ser agressivo com a companheira. Em seguida, os guardas chamaram o homem para fora da residência. Ele negou inicialmente as acusações, mas os agentes perceberam que a vítima apresentava lesões aparentes, recentes e antigas.

Em conversa com a equipe, a mulher relatou que sofria agressões frequentes e que, naquela ocasião, havia sido empurrada e ameaçada de morte pelo companheiro, que teria dito que a mataria caso fosse preso e posteriormente libertado.

Diante da situação, o casal foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaté para atendimento médico e, posteriormente, ao plantão policial em São Carlos, onde o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o registro policial, devido à natureza do crime, não foi arbitrada fiança, e o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m

Engavetamento envolvendo duas carretas e dois carros Ã© registrado na SP-310
RegiÃ£o14h24 - 30 Mar 2026

Engavetamento envolvendo duas carretas e dois carros Ã© registrado na SP-310

Mulher sofre ferimentos graves apÃ³s ser agredida pelo filho
IbatÃ© 08h47 - 30 Mar 2026

Mulher sofre ferimentos graves apÃ³s ser agredida pelo filho

GCM de IbatÃ© apreende drogas em terreno baldio no Jardim Cruzado
IbatÃ© 07h21 - 29 Mar 2026

GCM de IbatÃ© apreende drogas em terreno baldio no Jardim Cruzado

Prefeitura de IbatÃ© promove palestra sobre assÃ©dio moral para servidores municipais
RegiÃ£o16h27 - 28 Mar 2026

Prefeitura de IbatÃ© promove palestra sobre assÃ©dio moral para servidores municipais

Motociclista foge apÃ³s provocar colisÃ£o com outra moto prÃ³ximo ao kartÃ³dromo
SeguranÃ§a13h31 - 28 Mar 2026

Motociclista foge apÃ³s provocar colisÃ£o com outra moto prÃ³ximo ao kartÃ³dromo

Ãšltimas NotÃ­cias