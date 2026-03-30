Homem Ã© preso apÃ³s agredir e ameaÃ§ar companheira em IbatÃ©

ViolÃªncia contra mulher (imagem ilustrativa) - CrÃ©dito: Freepik

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (30) acusado de agredir e ameaçar de morte a companheira, de 49 anos, em uma residência localizada na Vila Santa Terezinha, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados pela central para atender uma denúncia envolvendo um indivíduo alterado que estaria com uma faca em mãos e chutando o portão de uma residência vizinha.

Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por moradores que o suspeito havia entrado novamente em casa e que costumava ser agressivo com a companheira. Em seguida, os guardas chamaram o homem para fora da residência. Ele negou inicialmente as acusações, mas os agentes perceberam que a vítima apresentava lesões aparentes, recentes e antigas.

Em conversa com a equipe, a mulher relatou que sofria agressões frequentes e que, naquela ocasião, havia sido empurrada e ameaçada de morte pelo companheiro, que teria dito que a mataria caso fosse preso e posteriormente libertado.

Diante da situação, o casal foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaté para atendimento médico e, posteriormente, ao plantão policial em São Carlos, onde o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o registro policial, devido à natureza do crime, não foi arbitrada fiança, e o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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