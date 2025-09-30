(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Região

Homem é preso acusado de estuprar adolescente de 15 anos

30 Set 2025 - 07h24Por Da redação
Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (29), em Araraquara, sob a acusação de estuprar uma adolescente de 15 anos em uma residência no bairro do Valle Verde.

Segundo o relato da vítima, ela estava na casa cuidando de uma criança durante a madrugada, pois a cunhada do agressor havia sido levada ao hospital pelo SAMU para dar à luz. O pai do recém-nascido e agressor em potencial, que havia acompanhado a mulher ao hospital, retornou sozinho para o imóvel minutos depois, ficando a sós com a adolescente.

Nesse momento, o homem teria começado a assediar a jovem, passando a mão em suas partes íntimas, e em seguida, a estuprou. Assustada, a adolescente pegou a criança e voltou imediatamente para sua casa, onde contou o ocorrido aos seus pais, que prontamente acionaram a Polícia Militar.

Os pais da jovem acompanharam os policiais militares até o endereço do suspeito. Ele foi encontrado em frente à sua casa, no momento em que se preparava para ir ao trabalho.

Abordado pela equipe, o homem negou o crime, mas as informações e indícios coletados contestaram sua versão.

A adolescente foi levada primeiramente para a UPA do bairro e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames periciais. O suspeito, por sua vez, foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a delegada tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de estupro.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do autor, que foi encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina, onde permanece à disposição da Justiça.

Flávio Fernandes 

