Homem é morto pela PM após esfaquear seis pessoas em hospital

Crédito: reprodução/Araraqiara Agora

Um homem foi morto esfaquar seis pessoas no hospital Dr. José Nigro, em Américo Brasiliense. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira Santa.

De acordo com informações da Polícia MiIitar, o autor chegou nervoso na unidade e teria recebido um primeiro atendimento, inclusive do médico. Em seguida passou a esfaquear as vítimas.

Uma equipe da Polícia Militar passava em frente do hospital quando o autor tentava esfaquear uma outra pessoa. O policial iniciou uma negociação para que a refém fosse solta, porém, sem sucesso. "Em determinado que a pessoa conseguiu se afastar dele, o policial efetuou os disparos e imobilizou para que, de forma rápida, para que não tivessem mais vítimas", esclareceu o major Alan,.

As seis pessoas esfaqueadas foram socorridas e não correm risco de vida. Uma delas é o diretor clínico do hospital.

Sobre a motivação do crime, o major explicou que o autor era usuário de drogas na cidade e já causava problemas. "Não há nenhuma informação que seja uma outra coisa. A rapidez dos policiais ajudou para que não acontecesse algo pior".

