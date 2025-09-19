(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Homem é morto com tiros de fuzil

19 Set 2025 - 14h52Por Da redação
Homem é morto com tiros de fuzil - Crédito: Grupo Rio Claro Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem de 28 anos foi morto a tiros no início da tarde desta sexta-feira (19), em Rio Claro (SP). O crime ocorreu por volta das 12h, no interior de um lava rápido localizado na Rua M-20, no bairro Cervezão.

A vítima foi identificada como Jonathan da Costa Pereira, natural de Rio Claro. De acordo com informações do Plantão Policial, ele foi alvejado por disparos de fuzil e pistola.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local, mas apenas constataram o óbito. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para atendimento da ocorrência.

Segundo a perícia, Jonathan foi atingido no quadril, na cabeça e nas costas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e a motivação do crime.

