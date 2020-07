Homem é morto com golpes de facão em Ibaté

Um homem de 31 anos foi morto com golpes de facão na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Jardim Bandeirantes, em Ibaté. Segundo informações, os próprios irmãos teriam sido os autores do crime.

O homicídio aconteceu na rua Felício Ibelli, defronte ao número 100. Aislan Fernando Azevedo Melger, morreu antes da chegada do socorro.

O autor do homicídio conseguiu e até o momento não foi localizado pela Polícia Militar.

O corpo de Aislan foi recolhido pela Funerária Terezinha de Jesus e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em São Carlos.

