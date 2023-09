Homem é morto a tiros em frente a um bar em cidade da região

SIGA O SCA NO

Movimentação policial no local onde ocorreu o homicídio - Crédito: Flávio Fernandes

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros em frente a um bar na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Maria Luiza, em Araraquara.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no bar quando uma moto passou e disparou várias vezes contra ele. O homem foi atingido por três tiros, dois no peito e um na mão, e morreu na hora.

O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia.

Uma equipe de investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) esteve no local em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação.

A Polícia Civil investiga o caso.

