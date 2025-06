Homem é morto a tiros em cidade da região

Vítma do homicídio - Crédito: Grupo Rio Claro

Caique Fernando Pereira, de 30 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Vila Verde, em Rio Claro (SP). A vítima foi alvejada com quatro disparos nas costas enquanto tentava fugir dos autores do crime. O corpo foi encontrado caído na calçada da Rua 7, por volta das 2h43.

De acordo com a Polícia Civil, uma ligação anônima ao 190 relatou disparos de arma de fogo e uma pessoa caída na rua. Equipes do Plantão Policial, do Instituto de Criminalística e do SAMU foram acionadas. Os socorristas constataram o óbito no local.

Segundo informações da perícia, Caique chegou ao local em uma motoneta vermelha, que foi encontrada estacionada a cerca de 50 metros do corpo, com o capacete encaixado. O homem teria tentado correr por aproximadamente 40 a 50 metros antes de ser alcançado e executado com quatro tiros nas costas.

Foram recolhidos 14 estojos e um projétil de calibre 9mm na cena do crime. Testemunhas relataram ter ouvido o som de uma motocicleta acelerando e diversos disparos, mas ninguém se apresentou para fornecer imagens de câmeras de segurança, apesar de algumas casas na rua estarem equipadas com o sistema.

A motoneta usada por Caique foi apreendida e, a partir da consulta ao registro do veículo — em nome da companheira da vítima —, a polícia confirmou sua identidade. Ainda segundo informações policiais, ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A Polícia Civil investiga a motivação e as circunstâncias do crime, que marca o 8º homicídio registrado em Rio Claro em 2025. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico e a perícia segue com os levantamentos.

Com informações do Grupo Rio Claro

Leia Também