Homem é morto a facadas ao tentar defender mulher vítima de agressão

Victor Hugo Giles - Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 25 anos foi morto a facadas na madrugada de domingo (12) após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida pelo marido, em Bebedouro (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, Victor Hugo Giles seguia de carro com a esposa e um amigo quando o grupo presenciou uma mulher pedindo socorro enquanto era agredida por um homem. Diante da cena, Victor decidiu parar o veículo e intervir para ajudar a vítima.

O agressor reagiu e atacou Victor com golpes de faca. O amigo dele também foi ferido na mão ao tentar ajudar. A esposa de Victor acionou o SAMU, mas ele não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida ao hospital.

O amigo ferido foi encaminhado à UPA, mas o estado de saúde não foi divulgado. Já a mulher que estava sendo agredida recebeu atendimento médico e foi liberada. O autor do crime fugiu e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e realiza buscas para encontrar o suspeito.

com informações do QRU News

