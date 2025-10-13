(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Região

Homem é morto a facadas ao tentar defender mulher vítima de agressão

13 Out 2025 - 17h01Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Victor Hugo Giles - Crédito: Arquivo pessoal Victor Hugo Giles - Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 25 anos foi morto a facadas na madrugada de domingo (12) após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida pelo marido, em Bebedouro (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, Victor Hugo Giles seguia de carro com a esposa e um amigo quando o grupo presenciou uma mulher pedindo socorro enquanto era agredida por um homem. Diante da cena, Victor decidiu parar o veículo e intervir para ajudar a vítima.

O agressor reagiu e atacou Victor com golpes de faca. O amigo dele também foi ferido na mão ao tentar ajudar. A esposa de Victor acionou o SAMU, mas ele não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida ao hospital.

O amigo ferido foi encaminhado à UPA, mas o estado de saúde não foi divulgado. Já a mulher que estava sendo agredida recebeu atendimento médico e foi liberada. O autor do crime fugiu e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e realiza buscas para encontrar o suspeito.

com informações do QRU News

Leia Também

PM e DETRAN realizam "Operação Direção Segura Integrada" na região do Broa
Itirapina 16h25 - 13 Out 2025

PM e DETRAN realizam "Operação Direção Segura Integrada" na região do Broa

Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina
Veja vídeo 10h26 - 13 Out 2025

Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina

Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina
Região10h17 - 13 Out 2025

Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde
Região08h22 - 13 Out 2025

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde

Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira
Região10h14 - 12 Out 2025

Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira

Últimas Notícias