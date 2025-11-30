(16) 99963-6036
Espancamento

Homem é linchado até a morte após briga na região

Jean Carlos Maikom Rodrigues de 29 anos foi brutalmente espancado por dois homens e morreu antes da chegada do Samu

30 Nov 2025 - 04h34Por Flávio Fernandes
Um homem identificado como Jean Carlos Maikom Rodrigues, de 29 anos, foi morto após ser brutalmente linchado na madrugada deste domingo (30), no bairro Vila Cerqueira, em Américo Brasiliense.

Segundo informações testemunhas relataram que Jean era usuário de entorpecentes e estava na frente da casa de seu pai, quando teria se envolvido em uma briga com dois homens, sendo que um deles estaria de bicicleta na Avenida Nicolau Espadafora. Durante a confusão, a vítima foi violentamente agredida com extrema violência.

Os agressores fugiram e o Samu foi acionado mas quando os socorristas chegaram, apenas constataram o óbito dele. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou o local, para o trabalho da perícia.

O corpo de Jean foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e o caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial de Araraquara, como homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Américo. O celular da vítima, não foi encontrado e imagens de câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos criminosos.

Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro dos autores, denuncie pelo 190 da Polícia Militar ou 181 disque denúncia e a sua identidade será preservada. 

