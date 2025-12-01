(16) 99963-6036
Homem é gravemente ferido a golpes de faca durante briga em Brotas

01 Dez 2025 - 06h39Por Da redação
Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de faca durante uma briga registrada na tarde de sábado (29) na Avenida Rodolfo Guimarães, no bairro São João, em Brotas (SP). A ocorrência foi comunicada à polícia às 16h52.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma briga envolvendo duas pessoas. Testemunhas que presenciaram a confusão e não quiseram se identificar relataram que um dos envolvidos utilizava uma enxada, enquanto o outro estava armado com uma faca.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma caminhonete subindo a via. O condutor foi abordado e informou que havia acabado de socorrer o irmão, ferido na briga, e o levado ao Hospital Santa Terezinha, em Brotas.

De acordo com o relato, ao entrar na residência, o irmão encontrou a vítima usando drogas e sangrando. O homem foi atingido por pelo menos dois golpes de faca. No hospital, ele precisou ser entubado e, devido à gravidade, foi transferido para Jaú para atendimento especializado.

A perícia compareceu ao local para realizar os trabalhos técnicos, e foram expedidas requisições para exame de corpo de delito e para o Instituto Médico Legal (IML), a fim de constatar as lesões.

A ocorrência foi formalizada posteriormente no plantão policial, após o término do turno da equipe que realizou o primeiro atendimento. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e busca identificar todos os envolvidos.

