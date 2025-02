Homem é esfaqueado durante briga em bar em Ibaté

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Na noite desta terça-feira (25), um homem de 33 anos foi esfaqueado no tórax enquanto tentava separar uma briga em um bar localizado na Rua Francisco Silva, no Jardim Mariana, em Ibaté.

Segundo o relato da própria vítima, ele estava no estabelecimento quando dois indivíduos começaram a discutir e partiram para a agressão física. Ao tentar intervir para separar a briga, um dos envolvidos, conhecido como "Risadinha", foi até sua motocicleta, pegou uma faca e o atingiu com um golpe no lado esquerdo do tórax.

A vítima permaneceu no local até ser socorrida por uma unidade móvel de emergência e encaminhada ao hospital de Ibaté. Devido à gravidade do ferimento, que perfurou um dos pulmões, ele será transferido para a Santa Casa de São Carlos.

O agressor fugiu logo após o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também