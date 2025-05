Homem é encontrado morto encostado em muro após sair de UPA

Compartilhar no facebook

Guardas municipais de Rio Claro, durante patrulhamento preventivo, encontraram por volta das 15h40 desta quarta-feira, 28, um homem, sem vida, sentado na calçada e encostado em um muro. A fatalidade envolveu Edson Santos Pinheiro de Brito, 36 anos e o fato ocorreu na esquina da rua 11 com a Avenida 29, em Rio Claro.

Uma equipe do SAMU confirmou a morte e segundo consta em boletim de ocorrência não havia sinais de violência no cadáver. Segundo populares, a vítima teria procurado anteriormente atendimento médico em uma UPA localizada na Avenida 29, fato confirmado pelos GMs. A Perícia Técnica compareceu ao local para apurar os fatos e o caso foi registrado como morte suspeita.

A homenagem de despedida a Edson Santos Pinheiro de Brito será nesta quinta-feira, 29, no Memorial Fonteri Unidade II, com início às 12h30. Seu sepultamento será realizado, no cemitério dos Britos, às 16h30, em Araraquara.

