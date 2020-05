Homem é encontrado morto em casa de cuidadora, em Ibaté

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 66 anos foi encontrado morto nesta madrugada de domingo (17), em Ibaté.

Jorge Pires Bueno morava na residência de sua cuidadora, na rua Tabatinga, no Jardim Cruzado, onde foi encontrado morto.

Ela relatou à polícia que saiu de casa por volta das 21 horas, retornou as 23 horas, saiu novamente e voltou as 4 horas da manhã, encontrando o portão aberto e Jorge já sem vida, com hematomas na face. Então acionou a PM, que esteve no local e registrou a ocorrência e uma ambulância removeu o corpo até o hospital de Ibaté, de onde ele foi retirado pela Funerária Terezinha de Jesus, para os procedimentos de praxe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também