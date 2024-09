SIGA O SCA NO

Movimentação de viaturas no local - Crédito: Flávio Fernandes

Um homem, de 53 anos, foi encontrado sem vida em uma área de mata no setor 3 do bairro Selmi Dei, em Araraquara, na noite desta quinta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos por arma branca, indicando um possível homicídio.

O crime ocorreu na Avenida Alziro Zarur. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor e a motivação do crime.

