Homem é encontrado morto com ferimentos no pescoço

Um homem de 57 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (29), em frente à própria residência, no bairro Recanto Paraíso, em Rio Claro (SP).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Paulo Cesar Honorio da Silva, estava em decúbito dorsal na calçada. Ele apresentava ferimentos na região do pescoço, aparentemente causados por faca. O cabo de uma faca foi localizado no local pela perícia, que também identificou marcas de sangue no portão da casa.
Equipes do SAMU estiveram no endereço e confirmaram o óbito ainda no local. O Instituto de Criminalística foi acionado e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).
Testemunhas ouvidas, até o momento, não souberam fornecer informações sobre a dinâmica do crime. O aparelho celular da vítima foi apreendido e será analisado pela investigação.
Segundo a polícia, o homem não tinha passagens criminais. O caso foi registrado como homicídio, e as autoridades apuram a autoria e a motivação do crime. Este foi o 20º homicídio registrado neste ano em Rio Claro.