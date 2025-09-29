(16) 99963-6036
Homem é encontrado morto com ferimentos no pescoço

29 Set 2025 - 19h19Por Da redação
Um homem de 57 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (29), em frente à própria residência, no bairro Recanto Paraíso, em Rio Claro (SP).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Paulo Cesar Honorio da Silva, estava em decúbito dorsal na calçada. Ele apresentava ferimentos na região do pescoço, aparentemente causados por faca. O cabo de uma faca foi localizado no local pela perícia, que também identificou marcas de sangue no portão da casa.

Equipes do SAMU estiveram no endereço e confirmaram o óbito ainda no local. O Instituto de Criminalística foi acionado e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas ouvidas, até o momento, não souberam fornecer informações sobre a dinâmica do crime. O aparelho celular da vítima foi apreendido e será analisado pela investigação.

Segundo a polícia, o homem não tinha passagens criminais. O caso foi registrado como homicídio, e as autoridades apuram a autoria e a motivação do crime. Este foi o 20º homicídio registrado neste ano em Rio Claro.

