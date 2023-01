Homem é encontrado morto após tentar matar a ex-mulher na região

Na manhã deste sábado (14), por volta das 9h, o autor do crime foi localizado, sem vida, pendurado por uma corda em uma árvore, em área de mata, próximo a um posto de combustíveis desativado, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Um morador próximo ao local viu o homem e acionou a Polícia Militar.

Pelo local, foi constatado se tratar da mesma pessoa que tentou tirar a vida de sua ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento.

A vítima já tinha sofrido diversas ameaças por parte do autor, sendo necessário registro de boletim de ocorrência por ameaças.

Uma faca com sinais de sangue foi localizada, podendo ser a arma utilizada no crime na madrugada.

Entenda como foi a tentativa de homicídio.

Na madrugada deste sábado (14), a Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na Rua Prudente de Moraes, na Vila Santa Cruz, em Matão.

No relatório policial consta que uma mulher, de 44 anos, estava saindo de sua casa, em um veículo Volkswagem Gol, do endereço já mencionado, acompanhada de seus filhos, um casal, momento em que seu ex-namorado, A.M. de S., quebrou o vidro lateral da motorista com um chute e, na sequência, desferiu facadas na ex-namorada.

Após o crime a vítima se deslocou por meios próprios para o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni.

No pronto socorro o médico descreveu um quadro grave da vítima, com possível penetração na cavidade abdominal, lesões nas costas e pescoço.

Por Fala Matão

Na madrugada desta sábado (14), Adriano Martins de Souza, tentou matar a ex-namorada com vários golpes de faca na cidade de Matão. A vítima está internada em estado grave no Hospital Carlos Fernando Malzoni.