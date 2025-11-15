Homem é detido por tráfico de drogas em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (14), uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento pelo Jardim Cruzado, em Ibaté, área já conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Durante a ação, os guardas avistaram um indivíduo sentado ao lado de um veículo Santana, na Rua Borborema. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito dispensou uma sacola sob o carro e saiu correndo.

A equipe iniciou acompanhamento e conseguiu detê-lo na Rua Antônio Jorge. Na vistoria, os agentes localizaram a sacola abandonada, contendo porções de crack, maconha, cocaína, além de dinheiro.

O indivíduo foi detido e conduzido à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

