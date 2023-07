Homem é detido pela Força Tática com espingarda em Ibaté

A arma localizada foi apreendida pela PM - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares da Força Tática por volta das 19h20 de sexta-feira, 21, na ruía Santa Lúcia, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Os PMs receberam informação via Copom, que na rua em questão, estariam duas motos produtos de furto. No local, apuraram se tratar de um cortiço e no quintal foi abordado três suspeitos. Durante averiguação um deles disse que morava em uma das casas e devido ter algumas peças de moto em frente a porta de sua moradia, foi indagado a respeito das motos e autorizou a entrada da equipe que localizou embaixo do colchão uma espingarda calibre 28 com 5 cartuchos deflagrados que foi apreendida. O suspeito, encaminhado à CPJ.

Na mesma ocorrência, os PMs apuraram que um dos acusados que estaria no local, era procurado por tráfico de entorpecentes. Também encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

