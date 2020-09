Homem é detido com farda da PM e arma ilegal

Crédito: Divulgação

Após investigações, policiais civis de Porto Ferreira detiveram em flagrante nesta segunda-feira, 31, um homem que era procurado pela Justiça por estar envolvido em assaltos a caminhonetes de luxo em Santa Rita do Passa Quatro.

Policiais civis comandados pelo delegado Eduardo Campos, em diligências pelo Jardim Santa Marta, chegaram até uma residência. Porém não localizaram o suspeito. Em buscas pela casa, notaram que o acusado estaria pronto para uma viagem e durante a revista, os policiais localizaram no guarda-roupas uma farda da Polícia Militar e roupas e um relógio que teriam sido usados para a prática de roubos em Santa Rita. Dentro de um colchão, havia um revólver calibre 38 com cinco balas intactas e mais onze munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, os policiais civis realizam campana e conseguiram prender o acusado que assumiu a propriedade de tudo. Disse que não tem documento de posse da arma, utilizada para os assaltos.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Porto Ferreira, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

