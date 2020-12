Homem é detido com arma de fogo no Distrito de Guarapiranga

Crédito: Divulgação

Um homem foi detido com arma de fogo no cruzamento das ruas São Paulo com a do Comércio, bo Distrito de Guarapiranga, em Ribeirão Bonito. O flagrante aconteceu por volta das 22h deste domingo, 6.

Denúncias anônimas davam conta que havia um suspeito armado próximo a um bar. Policiais militares foram até o local e flagraram

I.C.A. entre veículos tentando se esconder.

Abordado, estava com o acusado uma pistola Taurus calibre 6,35mm com quatro munições intactas.

Detido, foi encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição das autoridades policiais. A arma foi apreendida.

