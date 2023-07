Homem é detido após tentativa de furto a estabelecimento no centro

Os produtos que seriam furtados pelo suspeito, que foi detido pela PM - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais por volta da 1h18 desta quinta-feira, 13, acusado de tentar furtar um estabelecimento comercial na rua Santa Cruz, no centro de São Carlos.

Os PMs foram acionados via Copom (Centro de Operações) após o disparo de um alarme. No local, o suspeito, que estava no interior da loja, tentou a fuga ao ver as viaturas e se escondeu em uma antiga fábrica que faz fundos com o estabelecimento comercial e abandonou dois compressores de pintura que seriam furtados.

Com o apoio de outras viaturas e após cerco policial, o suspeito foi abordado e após revista, localizaram em seu poder R$ 25,10 em moedas provenientes do crime. Detido, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

