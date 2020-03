Homem é detido após tentativa de estupro em Ibaté

Touca, faca e arma falsa foram apreendidos pela Polícia - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por volta das 3h desta quarta-feira, 25, acusado de tentar estuprar uma mulher na rua José Donatoni, no Jardim Mariana, em Ibaté.

Segundo apurado, policiais militares foram acionados via Copom, uma vez que a vítima pedia por socorro. Estava em sua casa e sofria a tentativa de violação.

No local, os PMs obtiveram a informação que a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado que estaria dentro da casa. Após revista, foi localizado L.H.B. que estava escondido no quarto da vítima, ao lado de uma cama e seminu, com uma blusa azul, touca ninja e tênis. Próximo a ele, uma faca e uma arma falsa, utilizadas para render a vítima.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante pelo delegado Gilberto de Aquino e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem.

