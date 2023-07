Homem é detido após ser acusado de furtar celular de mulher em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 63 anos foi vítima de furto de um celular por volta das 21h35 desta terça-feira, 4, na rua João Galdino, em Ribeirão Bonito. O acusado é um homem de 47 anos.

PMs foram acionados e com as características do acusado iniciou diligências, abordando-o na Avenida da Saudade. O suspeito chegou a passar nome falso e em sua cintura, estaria o aparelho.

A vítima disse que caminhava quando pediu ajuda para o desconhecido, pois não conseguia ligar o celular. Ao se apoderar, disse apenas “perdeu” e saiu correndo.

Encaminhado à CPJ de São Carlos, o acusado foi autuado em flagrante por furto e recolhido ao centro de triagem.

