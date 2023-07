Homem é detido após furtar bike em Descalvado

SIGA O SCA NO

A bike foi devolvida ao proprietário e o acusado, detido - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por volta das 22h20 desta quarta-feira, 12, após furtar uma bicicleta, em Descalvado. O acusado foi abordado pelos PMs em sua moradia, na rua Antônio Romantine, no Jardim Colonial.

Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa do acusado e após diligências, os PMs chegaram até a moradia. No primeiro contato, foram atendidos pela mãe do acusado que não estaria na casa, sendo orientada a ligar o 190 quando ele retornasse, o que foi feito horas depois.

Os PMs retornaram a moradia e a bike foi restituída ao proprietário. Após conversas com familiares, o acusado se entregou e posteriormente foi encaminhado ao plantão policial para as deliberações de praxe.

