Homem é baleado na cabeça durante discussão em cidade da região; atirador é preso pela PM

Crédito: Foto: Divulgação/PM

Um homem de 35 anos foi baleado na cabeça durante uma discussão na noite desta terça-feira (25), no Centro de Gavião Peixoto. O suspeito de 37, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo relatório policial a vítima relatou aos policiais militares que o autor apontou a arma em sua direção e disparou na Alameda Estevo, possívelmente por ciúmes da ex-companheira. Ele conseguiu reagir e deu um soco, no atirador que fugiu logo na sequência.

Durante buscas pela cidade, as equipes localizaram o carro do homem em frente à residência de sua irmã, na Rua João Lustri. O suspeito saiu da casa espontaneamente e afirmou que tinha apenas se defendido após ser agredido, fugindo com medo de apanhar novamente.

A vítima foi socorrida com um ferimento na cabeça, até um hospital particular de Araraquara e um exame de imagem confirmou a presença de um projétil na região do crânio. Ele permanece internado, aguardando avaliação de um neurocirurgião e segue internado sob observação.

Indagado novamente pelos PMs, o autor confessou ter atirado utilizando uma pistola de pressão a gás, alegando que estava desorientado. Disse ainda que havia escondido a arma em um móvel da sala de sua casa.

Os policiais militares entraram na residência, com autorização dele e apreenderam o armamento e recuperaram a mochila da vítima que havia sido levada durante a fuga e estava no veículo.

Diante dos fatos o homem foi levado para o Plantão Policial de Araraquara, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. Em seguida, ele foi encaminhado á Cadeia Pública de Santa Ernestina.

O caso agora, será investigado pela Polícia Civil.

