Homem é atingido por tiro enquanto manuseava armadilha de caça em Ibaté

Um homem ficou ferido nesta quarta-feira (03) ao manusear equipamentos de caça, no Jardim Menzani, em Ibaté.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada no hospital municipal, com a denúncia que havia dado entrada um paciente com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo.

No local, a vítima informou que estava construindo um artefato de caça quando ocorreu um acidente e ele se feriu no abdômem e em um dedo da mão direita.

A equipe médica e uma testemunha confirmaram o fato.

