Homem é assassinado em bar na região de São Carlos

Em um mesmo bar, dois assassinatos em pouco mais de um mês - Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

No dia 6 de maio, enquanto conversava com amigos, Gecivaldo Almeida Lima, 34 anos, foi morto a tiros, enquanto conversava com amigos. O homicida ainda não foi localizado.

Agora, pouco mais de um mês, mais precisamente nesta terça-feira, 27, outra tragédia no mesmo local, um bar localizado na rua Achille Bortollo, no Jardim Maria Luiza, em Américo Brasiliense.

Um homem ainda não identificado, morreu da mesma maneira, ao ser baleado enquanto estava no interior do estabelecimento comercial. Policiais militares foram acionados após o crime. Não se sabe ainda quantos tiros a vítima levou e quem seria o autor.

Equipes da Polícia Civil, comandadas pelo delegado Jesus Nazaré Romão iniciaram as investigações e aguardam laudos periciais, além de imagens de câmeras de segurança para ajudar na elucidação do caso.

