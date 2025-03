Homem é acusado de matar o irmão

Crédito: Flavio Fernandes

Na noite deste sábado, 1º de março de 2025, um crime violento abalou os moradores do bairro Jardim Roberto Selmi Dei, em Araraquara. Um homem foi morto a tiros pelo próprio irmão após uma discussão na Rua Luiz Gonzaga da Silva, por volta das 22h.

De acordo com informações da polícia, os irmãos já tinham um histórico de desentendimentos. Na noite do crime, a discussão teria escalado, resultando nos disparos fatais. O suspeito fugiu do local logo após o homicídio e, até o momento, segue foragido.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araraquara assumiu o caso e está conduzindo diligências para localizar o autor do crime. Câmeras de segurança instaladas na via podem ter registrado o momento do crime e a rota de fuga do suspeito, o que pode ser fundamental para a investigação.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia técnica, coletando vestígios que possam auxiliar na reconstrução dos fatos. Impressões digitais e possíveis evidências biológicas foram recolhidas para análise.

O homicídio gerou grande comoção entre os moradores do bairro, que relataram surpresa com o desfecho trágico da relação conturbada entre os irmãos.

Leia Também