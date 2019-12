Homem é acusado de matar mulher em Araraquara

Crédito: Divulgação

Em um ato de extrema violência, Mário da Cruz, 54 anos, matou na madrugada desta quinta-feira, 19, em uma casa na Avenida Central, no Jardim América, em Araraquara, a esposa Maria Valdirene Aparecida Luiz, 44 anos.

Detido, o marido disse em depoimento à Polícia que teria encontrado a mulher morta. Trocou sua roupa e pediu auxílio a uma vizinha que chamou a PM.

Informações dão conta que o corpo da vítima apresentava diversos ferimentos e sinais de defesa nas mãos. A casa onde ela estava, estava suja, entre ratos e baratas.

Preso em flagrante, Mário foi acusado de feminicídio e apresentava manchas roxas pelo corpo. Uma testemunha informou que a mulher apanhava constantemente do acusado com um facão que foi encontrado pelos PMs em um colchão e com manchas de sangue.

O corpo de Maria Valdirene foi recolhido ao IML enquanto que o acusado foi detido e encaminhado ao plantão e autuado em flagrante por feminicídio. (com Portal Morada)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também