Homem é acusado de matar cachorro a facadas para se vingar da ex-companheira

Cachorro que teria sido morto - Crédito: arquivo pessoal

A Polícia Civil de Porto Ferreira investiga uma denúncia contra um homem de 38 anos, acusado de matar o cachorro da ex-companheira para se vingar dela. O caso teria ocorrido na noite da última quinta-feira (8).

Segundo o boletim de ocorrência o qual o SCA teve acesso com exclusividade, a ocorrência foi registrada no bairro Porto Belo I. De acordo com o registro policial, a vítima relatou que estava separada do acusado desde o dia 3 de maio de 2025. Inconformado com o rompimento, J.D.S. teria proferido ameaças de morte contra a ex-companheira, dizendo que "acabaria com sua vida" e "faria dela um inferno", mencionando também atos de violência contra o animal de estimação da vítima.

Na noite do crime, o acusado teria invadido a residência da mulher, após novas ameaças, praticado um ato de crueldade contra o cachorro da vítima, desferindo golpes de faca no animal. Após o ataque, o autor teria arremessado o cão em um terreno ao lado, onde ele não resistiu aos ferimentos. Durante a fuga, J.D.S. também furtou um DVR do sistema de monitoramento da residência.

A Polícia Civil foi acionada e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Porto Ferreira. O suspeito está foragido e a mulher tenta encontrá-lo para que ele pague pelos crimes o qual é acusado.

Leia Também