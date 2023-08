Homem é acusado de esfaquear gestante em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma gestante de 24 anos esteve envolvida em um caso de violência doméstica na noite desta quarta-feira, 16, em Ibaté. O caso foi registrado nos primeiros minutos desta quinta-feira, 17, na CPJ.

Segundo consta, o marido, de 32 anos, é o acusado de ter dado um golpe de faca que atingiu seu ombro direito e ainda, fazer ameaças de morte, portando uma segunda faca.

Consta em boletim de ocorrência, que PMs foram solicitados para comparecer por volta das 21h30 no hospital municipal Hermínia Morganti onde uma gestante teria dado entrada com ferimento feito a faca. Indagada, disse que teria ido até a casa de um amigo do marido, onde ele estaria usando entorpecentes e ingerindo bebida alcoólica.

Na moradia, constatou o fato e teria agredido o tal amigo a tapas, quando foi atingida pelas costas pelo golpe com uma faca dado pelo marido. Ela saiu de lá, foi até o hospital e durante o atendimento, disse que não iria registrar queixa e posteriormente foi até a casa da mãe, na rua Visconde de Pelotas, na Vila São Benedito.

Entretanto, aos 11 minutos, os PMs foram solicitados para ir até a moradia onde o acusado, armado com outra faca, teria ameaçado de morte a esposa. Paralelamente, fez ameaças. Consta que ela sofre de hipertensão e a gravidez é de alto risco.

O agressor foi detido, bem como a faca e encaminhado à CPJ, foi apurado que ele teria antecedentes criminais graves. Após as deliberações de praxe, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

