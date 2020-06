Homem desaparece ao cair nas águas do Rio Mogi Guaçu

Bombeiros fazem buscas no local onde a vítima desapareceu - Crédito: Araraquara 24 Horas

Um homem de 28 anos desapareceu nas águas do Rio Mogi Guaçu na tarde da última quarta-feira (24), no distrito de Taquaral, em Rincão.

Segundo informações, José Carlos trabalhava em um embarcação de extração de areia, quando por motivos desconhecidos, caiu no rio e desapareceu. No mesmo dia o Corpo de Bombeiros de Araraquara iniciou as buscas, mas até o momento o homem continua desaparecido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também