sexta, 21 de novembro de 2025
Dourado

Homem de 58 anos é encontrado morto em córrego

20 Nov 2025 - 08h07Por Da redação
IML de São Carlos - Crédito: arquivoIML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 58 anos foi encontrado morto no início da noite desta quarta-feira (19), em um córrego localizado na Rua Capitão Alberto Mendes, na região central de Dourado.

Segundo informações prestadas pelos policiais militares, familiares relataram que a vítima, que sofria de problemas cardíacos, saiu de casa por volta das 10h e não retornou. Por volta das 20h, o homem foi localizado já sem vida, submerso no riacho.

A perícia esteve no local, assim como a equipe doo Corpo de Bombeiros, comandada pelo cabo Crescêncio, que realizou a retirada do corpo das águas. Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de São Carlos, onde passará por exame de necropsia.

De acordo com a Polícia Militar, não foram encontrados sinais de violência, perfurações ou lesões que indicassem crime. A suspeita inicial é de morte acidental por afogamento, possivelmente associada ao quadro clínico da vítima.

O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita na Delegacia de Polícia de Dourado e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos para as providências de praxe.

