sexta, 26 de setembro de 2025
Batatais

Homem de 53 anos morre afogado após trator cair em represa

26 Set 2025 - 07h02Por Da redação
Crédito: divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 53 anos morreu afogado no fim da tarde desta quinta-feira (25) após o trator que conduzia cair em uma represa localizada no sítio Pratinha, em Batatais (SP).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 18h45. A equipe conseguiu acessar o veículo, que estava totalmente submerso, e encontrou o condutor preso dentro da cabine.

A vítima, morador de Batatais, foi retirada do trator e entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) confirmou o óbito ainda no local.

A Polícia Militar preservou a área até a conclusão do trabalho das autoridades e registrou a ocorrência.

Fonte: Em Dia com a Notícia

