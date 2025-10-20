Homem de 46 anos é encontrado morto dentro de casa em Ibaté

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora
m homem de 46 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (19) dentro de sua residência, localizada na Rua Sante Tersigni, em Ibaté.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, o corpo foi encontrado por um sobrinho da vítima, que foi até o imóvel e o encontrou caído sobre a cama, já sem vida.
Uma equipe médica foi acionada e, ao chegar ao local, a médica responsável constatou o óbito. O homem apresentava rigidez cadavérica e ausência de sinais vitais.
O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) de Américo Brasiliense, onde será realizado o exame necroscópico para confirmar a causa da morte.