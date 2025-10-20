(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Região

Homem de 46 anos é encontrado morto dentro de casa em Ibaté

20 Out 2025 - 10h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

m homem de 46 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (19) dentro de sua residência, localizada na Rua Sante Tersigni, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, o corpo foi encontrado por um sobrinho da vítima, que foi até o imóvel e o encontrou caído sobre a cama, já sem vida.

Uma equipe médica foi acionada e, ao chegar ao local, a médica responsável constatou o óbito. O homem apresentava rigidez cadavérica e ausência de sinais vitais.

O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) de Américo Brasiliense, onde será realizado o exame necroscópico para confirmar a causa da morte.

Leia Também

23ª Cavalgada de São Francisco de Assis reúne cavaleiros e famílias em Ibaté
Veja fotos 06h54 - 20 Out 2025

23ª Cavalgada de São Francisco de Assis reúne cavaleiros e famílias em Ibaté

Bitrem carregado com milho tomba e interdita totalmente a Washington Luís
Região06h51 - 20 Out 2025

Bitrem carregado com milho tomba e interdita totalmente a Washington Luís

Caminhão carregado com suco tomba após pneu estourar na Rodovia Washington Luís
Matão 07h52 - 19 Out 2025

Caminhão carregado com suco tomba após pneu estourar na Rodovia Washington Luís

Tradicional Cavalgada de São Francisco de Assis acontece neste domingo em Ibaté
Região08h18 - 18 Out 2025

Tradicional Cavalgada de São Francisco de Assis acontece neste domingo em Ibaté

Sete motos são apreendidas durante operação conjunta entre PM e Detran
Descalvado06h11 - 18 Out 2025

Sete motos são apreendidas durante operação conjunta entre PM e Detran

Últimas Notícias