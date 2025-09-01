(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Região

Homem de 38 anos morre após procurar hospital com dores na garganta

01 Set 2025 - 09h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santa Casa de Ribeirão Bonito - Crédito: reprodução Santa Casa de Ribeirão Bonito - Crédito: reprodução

Um homem de 38 anos morreu no início da noite da última sexta-feira (29), em Ribeirão Bonito, após apresentar complicações de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele começou a sentir dores na garganta pela manhã e procurou atendimento médico no pronto-socorro da cidade. Após ser medicado com injeções de diclofenaco, retornou para casa. Mais tarde, tomou um antibiótico prescrito e voltou a passar mal.

Por volta da tarde, o homem foi socorrido por um vizinho até a Santa Casa de Ribeirão Bonito, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu às 18h20, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O corpo foi removido pela funerária local e encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense para exames que possam confirmar a causa da morte.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte natural.

Leia Também

Instrutor de capoeira de Itirapina é graduado em evento mundial
Reconhecimento internacional 10h29 - 01 Set 2025

Instrutor de capoeira de Itirapina é graduado em evento mundial

Polícia Militar captura três procurados pela Justiça em Brotas e Torrinha
Região07h44 - 01 Set 2025

Polícia Militar captura três procurados pela Justiça em Brotas e Torrinha

Vítima esfaqueada morre dentro de restaurante
Rio Claro 07h13 - 01 Set 2025

Vítima esfaqueada morre dentro de restaurante

Acidente mata cinco pessoas em rodovia da região
Piracicaba 07h05 - 01 Set 2025

Acidente mata cinco pessoas em rodovia da região

Identificado motociclista que morreu após grave acidente em vicinal; vítima tinha 64 anos
Ribeirão Bonito 06h29 - 01 Set 2025

Identificado motociclista que morreu após grave acidente em vicinal; vítima tinha 64 anos

Últimas Notícias