Homem de 38 anos morre após procurar hospital com dores na garganta

Santa Casa de Ribeirão Bonito - Crédito: reprodução

Um homem de 38 anos morreu no início da noite da última sexta-feira (29), em Ribeirão Bonito, após apresentar complicações de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele começou a sentir dores na garganta pela manhã e procurou atendimento médico no pronto-socorro da cidade. Após ser medicado com injeções de diclofenaco, retornou para casa. Mais tarde, tomou um antibiótico prescrito e voltou a passar mal.

Por volta da tarde, o homem foi socorrido por um vizinho até a Santa Casa de Ribeirão Bonito, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu às 18h20, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O corpo foi removido pela funerária local e encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense para exames que possam confirmar a causa da morte.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte natural.

