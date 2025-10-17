Homem com deficiência denuncia motorista de ônibus por racismo

Ônibus da Paraty - Crédito: divulgação

Um homem de 30 anos, com deficiência intelectual leve e epilepsia, denunciou um motorista de ônibus da Viação Paraty por racismo e preconceito na manhã desta quinta-feira (16), no Centro de Araraquara.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que tentou embarcar em um coletivo da linha Jardim Indaiá, na Rua Nove de Julho (R.2), utilizando o cartão que lhe garante gratuidade no transporte público. O benefício é concedido a pessoas com deficiência e renda de até um salário mínimo, conforme legislação municipal, mediante apresentação de laudo médico e cartão específico.

Ao tentar entrar pela porta do meio, o homem teria sido impedido pelo motorista, que o acusou de mentir sobre a deficiência e afirmou que o laudo seria “falso”. Após discussão, o condutor permitiu o embarque, mas, em seguida, fez uma ligação telefônica e, durante a conversa, referiu-se à vítima com um termo racista: “o neguinho”.

Sentindo-se humilhado e constrangido, o passageiro procurou o Plantão Policial e registrou denúncia de racismo e preconceito. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Até o fechamento desta edição, a Viação Paraty não havia se manifestado sobre o ocorrido.

Com informações do Araraquara Agora

