Homem baleado em baile funk morre após uma semana internado

Crédito: Flavio Fernandes

Erivelton Santos Anunciação, de 32 anos, morreu na madrugada deste sábado (15) após passar uma semana internado na UTI da Santa Casa de Araraquara. Ele foi atingido por um tiro no tórax durante um baile funk realizado na Ascar, no bairro dos Machados.

O crime aconteceu na madrugada do último sábado, durante uma apresentação do MC Negão Original na Estrada Abílio Augusto Corrêa. De acordo com o boletim de ocorrência, uma briga teria começado no evento, resultando em disparos de arma de fogo.

Seis pessoas também ficaram feridas

Além de Erivelton, outras seis pessoas foram atingidas pelos disparos, mas sem risco de morte:

L.A.S, segurança do evento, 31 anos: baleado no joelho direito, passou por cirurgia e se recupera na Santa Casa.

L.P.S, segurança, 24 anos: ferido de raspão na axila, recebeu atendimento médico e já foi liberado.

B.O.J, frequentadora de 27 anos: levou um tiro no peito, com suspeita de perfuração no pulmão, mas seu estado é estável.

P.G.C, adolescente de 17 anos: atingido na clavícula, foi atendido e se recupera em casa.

C.H.S, jovem de 19 anos: ferido de raspão na barriga, foi atendido e liberado. Posteriormente, foi preso pela DIG por furto de energia elétrica e prestou depoimento sobre o caso.

O corpo de Erivelton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para velório e sepultamento.

Investigação segue em andamento

Na última quarta-feira (12), um adolescente de 17 anos se apresentou à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), acompanhado de sua advogada, e confessou ser o autor dos disparos. Ele entregou um revólver calibre .44, que teria sido usado no crime.

O jovem alegou que atirou após ser ameaçado por um desafeto, mas a polícia investiga se ele estaria assumindo a culpa para proteger outra pessoa. O delegado Renato Cândido Soares afirmou que a arma passará por perícia para confirmar se foi realmente utilizada no crime.

Além disso, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos organizadores e seguranças do evento. Celulares foram apreendidos e estão sendo analisados pela Polícia Científica.

A DIG continua as investigações e pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada anonimamente pelos telefones (16) 3322-3500 ou 181 (Disque Denúncia), garantindo o sigilo do denunciante.

Leia Também