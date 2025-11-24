Homem atropelado na SP-255 é identificado

O homem que morreu após ser atropelado na noite de domingo (23) na Rodovia SP-255, em Araraquara, foi identificado como Ederval Loreto, de 51 anos. O acidente ocorreu por volta das 21h30, na altura do km 85+200 metros, em área rural, próximo à alça de acesso da rodovia.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida no acostamento. Chovia no momento do acidente.
O motorista do carro, de 31 anos, relatou que conduzia um GM Corsa Classic quando ingressou na alça de acesso e não percebeu a presença do pedestre devido à chuva. Ele afirmou que só percebeu o atropelamento após o impacto e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Araraquara. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar perícia e colher informações para apurar as circunstâncias do acidente.
O corpo de Ederval foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.