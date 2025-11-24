(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Homem atropelado na SP-255 é identificado

24 Nov 2025 - 14h39Por Da redação
Homem atropelado na SP-255 é identificado - Crédito: Flávio Fernandes Crédito: Flávio Fernandes

O homem que morreu após ser atropelado na noite de domingo (23) na Rodovia SP-255, em Araraquara, foi identificado como Ederval Loreto, de 51 anos. O acidente ocorreu por volta das 21h30, na altura do km 85+200 metros, em área rural, próximo à alça de acesso da rodovia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida no acostamento. Chovia no momento do acidente.

O motorista do carro, de 31 anos, relatou que conduzia um GM Corsa Classic quando ingressou na alça de acesso e não percebeu a presença do pedestre devido à chuva. Ele afirmou que só percebeu o atropelamento após o impacto e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Araraquara. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar perícia e colher informações para apurar as circunstâncias do acidente.

O corpo de Ederval foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

