Homem acusado de tentar praticar assalto morre após vítimas reagirem

Um homem de 42 anos morreu na tarde deste sábado (30) após tentar praticar um roubo em uma praça localizada atrás de um supermercado, no bairro Jardim América, em Rio Claro (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo abordou duas pessoas que estavam sentadas em um banco e mostrou a coronha de uma arma de fogo, que posteriormente foi identificada como um simulacro (réplica de airsoft). Ele anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem e desbloqueassem os celulares.

No entanto, em um momento de distração do suspeito, as vítimas reagiram e entraram em luta corporal para contê-lo. Durante a ação, o homem caiu no chão, cessou a resistência e morreu no local.

A perícia inicial apontou apenas escoriação no cotovelo, sem outras lesões graves. A Polícia Civil informou que a causa da morte pode ter sido um mal súbito, como infarto ou arritmia, e aguarda o resultado do exame necroscópico para confirmação.

As vítimas sofreram ferimentos leves, como escoriações e hematomas, compatíveis com a briga. A Polícia Civil considerou que a reação ocorreu em legítima defesa, descartando excesso doloso ou culposo.

Com o homem, foi encontrada uma caneta utilizada para consumo de entorpecentes. Ele possuía antecedentes criminais. O local foi periciado pelo Instituto de Criminalística e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

