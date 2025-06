Homem acusado de integrar facção criminosa carioca é preso em cidade da região

Crédito: BH News

Um homem considerado de alta periculosidade e ligado à facção criminosa Comando Vermelho foi preso nesta segunda-feira (24) pela Polícia Civil de Matão, em operação conjunta com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O criminoso, identificado como B.V.S.S., era procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro e acabou localizado após intenso trabalho de investigação conduzido pelas equipes.

Contra o foragido havia um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). O indivíduo apresentava múltiplas marcas de disparos de pistola e fuzil no corpo, indícios de seu envolvimento direto em confrontos armados e atividades criminosas de alto risco.

Depois de capturado, o homem foi levado à delegacia para cumprimento do mandado de recaptura e, em seguida, conduzido ao ProntoSocorro para realização de exame de corpo de delito. Posteriormente, foi encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina (SP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

