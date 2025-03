Compartilhar no facebook

Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (25) acusado de importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos, em Araraquara. Antes, ele foi agredido pelo pai da garota.

Segundo o boletim de ocorrência, a estudante contou que havia acabado de sair da aula de basquete e estava sentada em um ponto de ônibus no Jardim Paraíso, quando o suspeito chegou e sentou ao seu lado armado com uma faca. Ele elogiou o corpo da jovem e em seguida passou a mão na perna dela. Na sequencia disse que queria fazer sexo com ela.

A adolescente correu e avisou o pai de 41 anos. Revoltado, o genitor foi até o acusado e o agrediu.

A Polícia Militar foi chamada e deteve o suspeito em posse da arma branca. Após passar por atendimento médico, ele foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de importunação sexual e ameaça. Em seguida encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina.

