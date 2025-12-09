Homem acusado de feminicídio é morto em confronto com o BAEP

Crédito: Vítima do feminicídio

Um homem apontado como autor de um feminicídio ocorrido na manhã desta segunda-feira (8), em Bauru, foi morto em confronto com policiais do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) poucas horas depois do crime. As informações são do jornal JC Net.

Segundo a publicação, José Felipe Tozi Cândido, de 38 anos, era o principal suspeito de matar a ex-companheira, Jéssica Pereira Silva, de 37 anos, a golpes de faca na quadra 3 da rua João Esteves de Souza, no Jardim Carolina. Após o assassinato, ele fugiu e passou a ser procurado pelas equipes policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência citado pelo JC Net, policiais faziam buscas na região do Jardim Niceia quando localizaram o suspeito escondido dentro de um barraco abandonado, em uma área de mata. Conforme o documento, ao ser encontrado, ele avançou contra um dos agentes, armado com a faca.

Durante a ação, dois policiais efetuaram disparos: um com pistola calibre .40 e outro com fuzil. José Felipe foi atingido, caiu e acabou desarmado no local. Nenhum policial ficou ferido.

Ainda segundo o registro obtido pelo JC Net, a faca utilizada pelo agressor apresentava manchas de sangue e pode ser a mesma usada no crime contra Jéssica. A arma do suspeito e as armas dos policiais foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

Exames necroscópico e toxicológico foram requisitados, e o Ministério Público foi comunicado, conforme determina o procedimento em casos de morte decorrente de intervenção policial. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

