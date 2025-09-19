Hidrelétrica aguarda volta das chuvas para retomar produção

O cenário criado pela longa estiagem no Rio Mogi Guaçu no distrito de Cachoeira de Emas nos últimos meses -

A Usina Hidrelétrica PCH Emas Novas, da empresa Aratu, localizada no distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga, aguarda a chegada do período de chuvas para retomar a produção de energia elétrica. A usina está paralisada desde a segunda quinzena de agosto devido à estiagem, que já dura mais de 100 dias.

“Um dos principais desafios enfrentados tem sido a estiagem severa que estamos experimentando em 2025, que reduziu significativamente a vazão do Rio Mogi Guaçu. Atualmente, o rio apresenta vazões muito baixas, o que faz com que as turbinas sejam temporariamente desligadas, devido à necessidade de manter a vazão ecológica destinada à escada de peixes”, afirma o diretor da Aratu, Ricardo Flores.

Segundo ele, esta situação já estava prevista no projeto, uma vez que é natural a variação — positiva e negativa — do regime hidrológico ao longo dos anos. A expectativa é de retomada da geração de energia com a normalização das chuvas, prevista para os próximos meses.

A Aratu faz um balanço muito positivo dos primeiros 10 meses de funcionamento da PCH Emas Novas. A usina entrou em operação comercial em novembro de 2024. Nesse período, a unidade já demonstrou sua capacidade plena de geração, o que representa a possibilidade de abastecimento de aproximadamente 15 mil residências.

Flores afirma que, até o momento, o desempenho demonstrado pela usina validou o projeto e o investimento realizado. “A Aratu destaca que a usina continua cumprindo plenamente seus compromissos com o meio ambiente e com a comunidade de Cachoeira de Emas, reforçando seu papel como agente de desenvolvimento sustentável na região”, destaca o executivo.

Além disso, de acordo com ele, a Aratu mantém o programa “Você na Usina”, iniciativa que abre as portas da PCH Emas Novas para receber turistas, escolas, universidades e interessados em conhecer de perto a história da geração de energia em Cachoeira de Emas. O passeio resgata a tradição local, iniciada em 1922 com a construção da primeira hidrelétrica da região, seguida pela segunda casa de força construída em 1942.

Atualmente, o prédio da PCH Emas preserva todos os equipamentos originais de 1942, permitindo ao público uma verdadeira viagem no tempo, enquanto aprecia também o jardim lateral que conduz até a escada de peixes, espaço que simboliza a integração entre a produção de energia e o cuidado com o meio ambiente.

O interesse pelo programa tem crescido ao longo dos meses: desde a sua implantação, em outubro de 2024, o número de visitantes já chegou ao pico de 400 em um único período. Até agosto de 2025, o total acumulado superou mil visitantes, demonstrando o sucesso da iniciativa e o potencial turístico-cultural da usina na região.

Leia Também