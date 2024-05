Haverá interdição parcial em acesso da SP-191, em Rio Claro, nesta terça-feira

A Arteris Intervias informa interdição parcial em acesso da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), sentido oeste (Araras/Rio Claro), em Rio Claro, nesta terça-feira (28) para serviços de manutenção de pavimento. O bloqueio temporário começa às 9h em uma das alças do dispositivo localizado no km 66,4 e segue até as 16h, visando à segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local - em caso de chuva, o serviço está sujeito a alterações.

Durante a obra, os usuários que trafegam pela SP-191, sentido Araras/Rio Claro, e precisarem entrar na cidade ou retornar devem seguir na rodovia por mais 5km e utilizar o dispositivo localizado no km 71 para fazer a conversão.

A concessionária reforça que os motoristas devem redobrar a atenção ao se aproximarem da área em obras e ficarem atentos à sinalização, respeitando as indicações para uma viagem segura.

Informações sobre o tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Intervias, em tempo real, estão disponíveis pelo X/Twitter @Arteris_IV ou pelo 0800 707 1414 – serviço que funciona 24h por dia.

